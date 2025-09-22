В Кашире обсудили вопросы зимнего благоустройства

сегодня в 17:19

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин совместно с управляющими компании, представителями подрядных организаций и МБУ «Благоустройство» обсудили вопрос зимнего содержания автодорог и других территорий Каширы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вся необходимая специализированная техника в наличии. По планам, в зимний период на территории округа будут работать 90 единиц техники. Также ведется закупка песко-соляной смеси.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность и комфорт жителей в зимний период, поддерживая в надлежащем состоянии автодороги, тротуары, общественные пространства и придомовые территории», — подчеркнул Роман Пичугин, глава городского округа Кашира.

Безопасность и комфорт жителей — главный приоритет в зимний период! Благодаря слаженной работе всех служб и своевременному использованию техники, город готов встретить холодные месяцы во всеоружии. Жителям Каширы можно быть уверенными, что дороги и общественные пространства будут чистыми и благоустроенными, а зимний сезон пройдет максимально комфортно и безопасно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.