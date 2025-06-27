В Кашире обсудили правила передвижения несовершеннолетних на мотовелотехнике

Главная тема — использование мотовелотехники несовершеннолетними. Зачастую именно подростки, использующие данные транспортные средства, становятся участниками ДТП, а иногда даже и жертвами.

«Самое главное — это профилактика! — обратился начальник ОГИБДД к директорам. –Вместе с вами мы должны активно продолжать эту работу прежде всего с родителями: на собраниях, в общих чатах. Сейчас я посещаю лагеря, общаюсь с детьми, рассказываю об элементарных правилах безопасности. Однако мы понимаем, что такие транспортные средства ребятам покупают именно родители. И именно они должны осознавать всю ответственность такого решения. В свою очередь, мы будем принимать жёсткие меры, если подросток будет остановлен на дороге без права управления ТС. Эвакуация на штрафстоянку и применение самих штрафов, соответственно. Для этого каждый день у нас работают патрули, в том числе и скрытые», — заключил Белов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.