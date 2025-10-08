В Кашире обновляют подпорную стену на въезде в город

Подпорная стена в микрорайоне станции «Кашира» — это первое, что видят жители и гости города, приезжающие в Каширу на электричке. Именно поэтому очень важно, чтобы этот объект выглядел презентабельно и создавал положительное впечатление о нашем городском округе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин лично проверил ход ремонта стены. Подрядчик практически завершил монтаж каркаса, который в ближайшее время будет облицован современными материалами. Для отделки подпорной стены был выбран благородный белый цвет — он станет эффектным фоном для будущих изображений, символизирующих историю и культуру нашего края.

Обновленная подпорная стена станет настоящим украшением микрорайона и яркой визитной карточкой Каширы. Завершить все работы по обновлению подпорной стены планируется к 30 октября.

Ранее, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе ведется благоустройство 135 объектов: парков, лесопарков, пешеходных зон, набережных и скверов. Работы проводятся в том числе по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.