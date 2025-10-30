В Кашире нашли артефакты времен постройки египетских пирамид

Во время проведения работ по замене трубопровода в Кашире сотрудники подрядной организации обнаружили фрагменты глиняной посуды. По предварительным оценкам специалистов, находке несколько тысяч лет. Это самые древние артефакты из найденных на сегодняшний день, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Артефакты показали научному сотруднику Института археологии Российской академии наук Ольге Анатольевне Лопатиной, хорошо знакомой с археологическими памятниками нашего округа:

«Находки редкие и интересные — один фрагмент относится к эпохе неолита, другой — к эпохе бронзы, причем достаточно раннего периода», — сказала Ольга Лопатина.

В мае 1925 года выдающийся российский археолог профессор В. А. Городцов вместе со своими учениками проводил раскопки в Ямской слободе Каширы. В результате была полностью исследована уникальное городище времен раннего железного века, получившее название Старшее Каширское городище (VIII–III вв. до н. э.). Археологи обнаружили остатки жилищ и великолепную коллекцию артефактов: сотни костяных наконечников стрел, ножей, игл, булавок, гарпунов, а также глиняные «грузики», ложечку, кольца, костяную рукоять ножа с изображением зверя. Эти сокровища пополнили экспозицию Государственного Исторического музея Москвы и до сих пор служат ценным источником информации для исследователей железного века.

Находки двух еще более древних артефактов говорят о возможности обнаружения здесь других памятников археологии.

Про поручению главы города Романа Пичугина обнаруженные предметы переданы в Каширский музей, где после проведения необходимых исследований они займут свое место в постоянной экспозиции. Каждый житель и гость города сможет увидеть их своими глазами.

Сам Каширский музей — одна из главных достопримечательностей города. Он расположен на улице Советской, реконструкция которой выходит на финишную прямую. Совсем скоро можно будет прогуляться по обновленной улице и одновременно прикоснуться к истории нашей земли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.