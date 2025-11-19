В Кашире Народной дружине передали автомобиль

Новый автомобиль был передан Народной дружине в торжественной обстановке. В церемонии участвовали инспектор 4-го отдела Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области Надежда Горбунова, представители окружной администрации, депутатского корпуса, полиции, народные дружинники.

Роман Пичугин вручил ключи от автомобиля исполняющему обязанности командира Народной дружины Александру Коценко. Руководитель муниципалитета поблагодарил дружинников за вклад в дело защиты общественного порядка.

Народная дружина была сформирована в городском округе Кашира в 2018 году и активно взаимодействует с ОМВД России по городскому округу Кашира. Еженедельно проводятся рейды с участием членов Народной дружины, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, снижение травматизма на железнодорожном транспорте. Дружинники проводят профилактическую работу среди населения. Они также участвуют в охране общественного порядка во время проведения культурно — массовых и спортивных мероприятий.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.