В Кашире началась работа по демонтажу нестационарных торговых объектов

Всего на территории городского округа Кашира размещено 30 нестационарных торговых объектов (НТО). В план по демонтажу НТО на 2025 год включено 15 объектов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева делаем комфортнее и современнее торговлю в Кашире. Демонтировали первый в этом году нестационарный торговый объект на кладбище в деревне Аладьино. С владельцами НТО поначалу проводят разъяснительную работу, после которой предприниматели обычно сами демонтируют свои объекты. В других случаях владельцев привлекают к административной ответственности, а затем осуществляются процедуры по демонтажу», — рассказала начальник отдела по экономической политике администрации округа Оксана Новосельцева.

Демонтаж нестационарных объектов проводится по выверенному алгоритму, разработанному Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Список подлежащих сносу объектов в округе будет пополняться по мере выявления новых нарушений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.