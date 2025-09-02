В Кашире активно развивается наставничество и формирование будущего через личный пример

В городском округе Кашира активно развивается «Движение Первых», которое играет важную роль в воспитании и подготовке молодого поколения. Основная его задача — создание условий для прямой передачи знаний, опыта и ценностей, а также развитие как начальных, так и надпрофессиональных навыков у молодых людей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ключевую роль в этом движении играют наставники — люди, обладающие значимыми заслугами перед российским обществом. Они не только делятся своим богатым опытом, но и поддерживают инициативу, вдохновляют и мотивируют молодежь. Сегодня наставник — это человек, который поощряет активность, развивает командный дух и делает полезные дела не вместо детей, а вместе с ними. Такой подход показывает пример личной ответственности, добросовестности и искренней заботы.

Наставники помогают молодым людям раскрыть свой потенциал, найти свой жизненный путь и стать достойными гражданами страны. Их роль выходит за рамки простого обучения — это воспитание ценностей, формирование характера и уверенности в себе. Именно через личный пример наставники вдохновляют подрастающее поколение на достижения и развитие.

Посвящение в наставники — это не просто формальная церемония, а признание заслуг педагогов и их вклада в воспитание будущих лидеров. Это также большая ответственность: наставник должен служить примером во всем — в учебе, работе и межличностных отношениях.

Особой благодарностью отмечены наставники, которые подготовили победные команды на муниципальном и региональном этапах проекта «Вызов Первых» 27 августа: Маргариту Николаевну Романовскую, учителя физической культуры школы № 1 г. о. Кашира имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова; Евгения Николаевича Хорлина, учителя физической культуры МБОУ «СОШ-интернат» г. Кашира

Их пример и профессионализм вдохновляют новых наставников и помогают формировать будущее страны. В Кашире «Движение Первых» продолжает развиваться, объединяя педагогов, наставников и молодежь в стремлении к лучшему будущему.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.