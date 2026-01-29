В Кашире 38 человек и 6 машин убирают снег в городских парках

В Кашире с раннего утра 29 января продолжается уборка снега в городских парках. В работах задействованы 38 сотрудников и 6 единиц техники.

В Кашире 29 января с 5:30 утра проводится уборка снега на набережной Оки, в Городском парке и парке «Дубовая роща». Сначала на территории выходит техника, затем к 6:00 к работам присоединяются рабочие. В первую очередь очищают входные группы и лестничные марши, после чего переходят к детским площадкам и дорожкам.

В Городском парке Каширы-2 особое внимание уделяют вывозу снега с площади у фонтана. Для этого используют самосвал «Камаз» грузоподъемностью до 20 тонн и колесный погрузчик. Тротуары и дорожки очищают трактором до твердого основания. В местах, куда техника не может подъехать, работают дворники, сгребая снег скребками и лопатами.

Директор каширских парков Олеся Кожадей отметила, что на уборке трех территорий задействованы все доступные ресурсы: 38 человек, 6 единиц техники и ручные снегоуборщики. В ближайшее время рабочие приступят к очистке крыш и навесов. Если снегопад прекратится к вечеру, каток в Городском парке возобновит работу уже завтра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.