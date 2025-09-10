В Кашире-3 происходит масштабное обновление территории

На площадке рядом с домом № 11/1 по улице Ленина активно ведутся работы по благоустройству современного сквера, который станет уютным и комфортным местом отдыха для жителей микрорайона. Глава округа Роман Пичугин ознакомился с ходом реализации проекта.

На сегодняшний день выполнены следующие этапы работ:

Полностью завершен демонтаж существующих конструкций и элементов (100%);

Проведено прокладывание кабелей для 13 опор освещения и установки 6 камер системы «Безопасный регион»;

Ведется копка траншей под тротуарную плитку;

На 70% территории будущего сквера засыпаны песком и уложен геотекстиль;

Завозятся необходимые строительные материалы для дальнейших работ.

Подрядчик строго придерживается графика, и уже в октябре жители Каширы-3 смогут насладиться новым уютным местом для отдыха и общения, где предусмотрено все для комфортного проведения времени.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.