В Кашире-2 завершается благоустройство улицы Садовой

В Кашире-2 завершают работы по благоустройству территории после реконструкции сетей теплоснабжения на улицах Клубная и Садовая, протяженностью 1,6 км (в двутрубном исчислении). Глава городского округа Кашира Роман Пичугин ознакомился с ходом выполнения работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день выполнено 97% работ. Последние штрихи — на перекрестке улиц Садовой и Металлистов. Грунт, временно размещенный около перекрестка Садовой и Энергетиков, — это плодородный слой почвы, который будет использован для подсыпки газонов. Тепловые камеры, сейчас оклеенные гидроизоляцией, планируется засыпать грунтом.

Глава округа поручил подрядчику обеспечить доступную среду для всех жителей: создать плавные спуски на тротуарах и снизить бордюрный камень в необходимых местах.

Срок завершения работ — 31 августа. Контроль за ситуацией осуществляется лично руководством округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.