В районе Малышева Лога в Калтане заметили медведицу с медвежатами. Животные находились далеко от жилых домов и не представляли угрозы, сообщает Сiбдепо .

О появлении медведей рассказали очевидцы в социальных сетях. Информацию подтвердили в Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса.

«Медведицу с медвежатами заметили далеко от населенных пунктов. Они кормились на южных склонах, угрозы для людей не представляли. После сигнала в ЕДДС Калтана, охотинспекторы Министерства выехали на место, где были замечены медведи. На момент прибытия специалистов медведи его уже покинули», — сообщил собеседник издания.

В ведомстве пояснили, что весной после пробуждения медведи часто кормятся на южных склонах, где их хорошо видно издалека. Специалисты советуют не приближаться к животным, особенно если рядом потомство.

Сезон охоты на бурого медведя в Кузбассе начался 1 апреля и продлится до 20 мая 2026 года. Охота запрещена в особо охраняемых природных территориях и на медведиц с потомством.

Для законной добычи необходимы охотничий билет федерального образца, разрешение на хранение и ношение оружия, а также специальное разрешение на добычу. Нарушение сроков и правил грозит крупным штрафом и лишением права на охоту.

