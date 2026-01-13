В Калининградском перинатальном центре удалили гигантскую кисту у подростка

Поводом для обращения стали жалобы на незначительные боли и резкое увеличение объема живота у девочки за последние несколько месяцев, при этом других серьезных неудобств она не испытывала. Во время диагностики была обнаружена объемная опухоль, и пациентке было рекомендовано срочное хирургическое вмешательство.

Операция прошла успешно и без осложнений. Как отметил заведующий гинекологическим отделением центра Борис Любицкий, медикам удалось не только полностью удалить новообразование, но и сохранить сам яичник, что крайне важно для гормонального фона и будущей репродуктивной функции пациентки. Гистологическая экспертиза подтвердила доброкачественность кисты.

Случай является редким — по словам врача, подобные объемные опухоли у женщин встречаются примерно раз в пять лет, а у подростка такого возраста киста таких размеров была выявлена впервые.

Сейчас состояние девочки удовлетворительное, прогноз на будущее благоприятный.

