В кафе Серпуховского музея реализован буккроссинг

Посетители музейного кафе могут не только насладиться атмосферой искусства, но и взять участие в буккроссинге. Идея этой программы заключается в том, чтобы подарить свою любимую книгу другим людям, оставив ее в специальном шкафу, а забрать на чтение что-то новое для себя.

В результате такого обмена ваша книга может отправиться в путешествие в другой город, а у вас в руках может оказаться литературное произведение, принесеное из самых отдаленных уголков страны или даже планеты. Какое удивительное чувство — знать, что книги соединяют людей, перенося их мысли и чувства через пространство и время. Возможности книжного обмена в музее так же бесконечны, как мир литературы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.