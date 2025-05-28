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Духовой оркестр и торжественное танцевальное шествие открыли праздник последнего звонка в кадетской школе Красноармейска, сообщили в пресс-службе округа.

В этом году образовательное учреждение выпускает 4 одиннадцатиклассников и 16 девятиклассников. Особую атмосферу мероприятию придало посвящение 80-летию Победы, включающее спектакль по поэме «Василий Тёркин» и творческие выступления воспитанников.

«Эти дети стали нам родными за годы обучения. Мы уверены, что полученные знания помогут им стать достойными гражданами России», — поделился Владимир Смирнов, генеральный директор АНОО «НОП ЦЕНТР».

Выпускники в свою очередь признались, что будут скучать по школе, несмотря на волнение перед предстоящими экзаменами.

Завершился праздник торжественным маршем и совместным исполнением «Дня Победы», подчеркнувшим преемственность поколений. Традиционный кадетский бал, проводимый уже 33 года, вновь продемонстрировал особый подход школы к патриотическому воспитанию и развитию творческих способностей учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.