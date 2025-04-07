В кадетской школе-интернате Фрязина прошел день открытых дверей

5 апреля в кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина городского округа Фрязино состоялся день открытых дверей. Мероприятие собрало будущих кадетов, их родителей и всех, кто интересуется военно-патриотическим образованием и авиационной подготовкой. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В приветственной речи директор школы Ярослав Долинчук подчеркнул миссию учреждения: воспитание не только будущих защитников Отечества, но и талантливых инженеров, штурманов, летчиков, продолжающих традиции Александра Ивановича Покрышкина.

В рамках мероприятия гости школы осмотрели современные учебные и специализированные классы, оснащенные современными авиатренажерами, необходимым оборудованием для обеспечения эффективного обучения по разработке и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БПЛА), а также спортивный комплекс и комнаты для проживания. В музее желающим рассказали об истории учебного заведения, подвигах Александра Покрышкина и выпускниках школы, погибших при исполнении воинского долга в специальной военной операции.

Важным направлением обучения в летной школе является воспитание у кадет чувства патриотизма. В связи с этим всем гостям было предложено принять участие в традиционных школьных акциях, таких как написание писем бойцам на фронт, роспись пряников для солдат и плетение маскировочных халатов «Леших». Кроме того, ребята и их родители смогли лично задать вопросы педагогам и кадетам школы.

«Здесь чувствуется дух настоящих героев. Видно, что ребята не просто учатся — они живут идеями чести и ответственности», — поделилась мама одного из будущих кадетов.

В учебном заведении отметили, что день открытых дверей способствовал определению выбора как для ребят, так и для их родителей, а также вдохновил новое поколение на занятия авиацией.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.