В «Ясенках» обсудили юридическую отработку обращений участников СВО

В реабилитационном центре «Ясенки» состоялся семинар по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В ходе бурного обсуждения вопросов, с которыми к нам обращаются участники и ветераны СВО, семьи погибших, были найдены пути решения. Ребята приходят к нам за помощью в получении выплат, статуса ветерана боевых действий, в установлении военной травмы. Это главные вопросы, с которыми сейчас приходится сталкиваться филиалу Фонда и юридическим консультациям во всех округах Подмосковья», — сообщила руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.

Она рассказала, что в Московской области работают 13 центров бесплатной юридической помощи. В 26 центрах юрпомощи в городских округах принимают специалисты Адвокатской палаты и Ассоциации юристов России по Московской области, ещё 4 центра БЮП находятся на регистрации в региональном министерстве юстиции. Уже принято более 350 обращений. Они касались в том числе восстановления документов, получения ветеранского удостоверения. С ноября 2023 года началась работа по выдаче удостоверений бывшим сотрудникам ЧВК «Вагнер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.

