В Ярославле представят православный мессенджер «Зосима»

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Также планируется представить проект сохранения храмов Ярославской области «Спаси и сохрани».

«В рамках презентации проекта „Спаси и сохрани“ в Ярославле мы планируем представить мессенджер „Зосима“, — рассказал президент инициировавшего проекты фонда „Иннотех XXI“ Алексей Агапов.

Идея православного мессенджера «Зосима» заключается в организации широкомасштабной народной кампании по выявлению храмов, которым срочно нужны противоаварийные работы, реконструкция и ремонт. В рамках проекта планируется привлечение средств «при участии узнаваемых народных артистов, спортсменов, ученых, общественных деятелей». «Зосима», по задумке создателей, должен помочь в реализации этой идеи.