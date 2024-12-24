В Японии и ОАЭ: юрист рассказал, где могут оштрафовать за новогодние традиции

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов заявил, что во многих странах Персидского залива и Ближнего Востока — ОАЭ, Бахрейне, Турции, Катаре, Саудовской Аравии, а также в Таиланде и Японии — следует отмечать Новый год аккуратнее: за некоторые традиции могут арестовать и выписать штраф, сообщает Общественное Телевидение России .

«Как для нас День святого Валентина, который стали отмечать, но он не является ни православным, ни советским праздником. Такая же история там: да, он (Новый год — ред.) отмечается, но это не главный праздник в году, не все готовы с вами там безудержно веселиться», — также прокомментировал ситуацию генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

В Паттайе отдыхающий россиянин слишком обильно обвешал автомобиль новогодними гирляндами, его остановили правоохранители: власти посчитали, что огоньки могут помешать движению. Мужчина пытался оспорить решение, но его все равно оштрафовали на 500 батов (около 1500 тысяч рублей).

В Арабских Эмиратах, Японии и даже в США не стоит зажигать на Новый год бенгальские огни: это могут посчитать опасным. В ОАЭ распитие шампанского в общественном месте может стать поводом для судебного срока.