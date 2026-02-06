В январе подмосковные единороссы отправили в зону СВО около 222 тонн помощи

Сбор помощи продолжается практически непрерывно, за последние дни в ряде округов Подмосковья партийцы, активисты и неравнодушные жители подготовили для военных новые партии грузов, передает пресс-служба партии.

Из Лобни бойцам танковой дивизии передали бензиновые генераторы и оптоволокно.

«Совместная работа „Единой России“, депутатов и волонтеров позволяет системно и оперативно обеспечивать военнослужащих всем необходимым. Мы регулярно координируем сбор и отправку гуманитарной помощи, учитывая реальные потребности на местах», — отметил депутат окружного Совета от «Единой России» Михаил Стельмах.

Во Власихе в общественную приемную местного отделения «ЕдинойРоссии» обратились военнослужащие-власихинцы с запросом наоборудование для обогрева: тепловые пушки, газовые баллоны и генераторы.

Команда волонтерской организации «Доброволец РВСН» под руководством зампредседателя Совета депутатов округа, главы фракции «Единая Россия»Алексея Клюкина проедет по регионам, прилегающим к зоне боевых действий, чтобы передать землякам все необходимое.

В Мытищах в местном отделении «Единой России» бойцу из округа с позывным «Лазарь» передали бронежилет, каску, коптер, рацию для связи, тепловизионные одеяла, маскировочные сети.

Также местные школьники в рамках всероссийской партийной акции «Тепло для Героя» подготовили для бойцов открытки с пожеланиями, которые «Лазарь» позднее передаст своим сослуживцам.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.