В янтаре из Калининграда нашли древнего таракана возрастом 40 млн лет

В Калининградской области обнаружили янтарь с тараканом внутри. Редкий инклюз был найден на Калининградском янтарном комбинате Ростеха и станет одним из ключевых лотов на предстоящем аукционе уникальных образцов, со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает Бриф24 .

Необычный камень весом семь граммов обнаружили во время ручной сортировки. Возраст застывшего внутри таракана оценивается в 35–40 миллионов лет, насекомое относится к отряду Blattodea. Благодаря тому, что оно застыло близко к поверхности, можно разглядеть детали: тонкую структуру крыльев, лапки и голову.

«Мы имеем дело с очень интересным образцом янтаря. Это крупнейший представитель тараканообразных из обнаруженных нами за последние пять лет. Ему не менее 35-40 млн лет. Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков», — пояснила геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Как уточнили в пресс-службе, инклюзы составляют 7–9% от общего объема добываемого янтаря. Такие находки отбирают вручную на этапе сортировки.

В пресс-службе отметили, что инклюзы классифицируют на два сорта в зависимости от размера и редкости включений. Образцы первого сорта после обработки попадают на аукцион уникальных камней, а второй сорт используют для создания ювелирных изделий и сувениров.

Янтарь с древним тараканом выставят на торги в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25, который пройдет 2 августа этого года.