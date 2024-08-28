Московский НПЗ поддержал проект для музыкальных педагогов из Капотни

Более 130 педагогов музыкальных школ из столицы и регионов РФ собрались на конференцию для повышения профессионального уровня и обмена знаниями в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Педагогическая конференция — часть проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума», сообщает пресс-служба Московского НПЗ.

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Конференция объединила учителей детских музыкальных школ России. За 3 дня эксперты ведущих творческих вузов провели для них более 80 теоретических и практических занятий по 9 направлениям: вокал, фортепиано, ударные, саксофон, флейта, скрипка, домра, баян и гитара.

Среди участников было трое педагогов из Москвы и Московской области. Одна из них — Татьяна Охлопкова, преподаватель направления «Фортепиано» Детской музыкальной школы им. Н. Н. Калинина в Капотне. Ее стаж работы более 40 лет, она регулярно принимает участие в «Музыкальной мастерской Юрия Розума» в столице.

«„Музыкальная мастерская Юрия Розума“ — это, в первую очередь, сообщество, которое позволяет обмениваться знаниями, опытом, подходами. Проект помогаем юным музыкантам проявить себя и свой талант, сделать первые шаги в исполнительском искусстве, а преподавателям — обменяться опытом и преподавательскими практиками», — сказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Она подчеркнула, что с 2017 года почти 3 тыс. учеников и педагогов региональных музыкальных школ приняли участие в мероприятиях «Мастерской» под руководством экспертов ведущих вузов России и народного артиста РФ Юрия Розума.

«В рамках „Музыкальной мастерской“ эксперты проводят лекции, мастер-классы и концерты, а также знакомят с основами композиции и помогают написать свое первое произведение. Важную роль играет также работа с педагогами, это закономерное продолжение и развитие нашего проекта», — уточнил профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ Юрий Розум.

Татьяна Охлопкова отметила, что конференции помогают взаимодействовать с мастерами, мэтрами, которые делятся своими знаниями, умениями и талантом.

«Педагог в музыкальной школе — это совершенно удивительная профессия. Дети приходят в музыкальную школу с огромными глазами, не понимают, где они и чего хотят. И наша задача — в этих глазах зажечь огонь, влюбить в музыку, а впоследствии вырастить высококультурного человека с высоким интеллектом, способного воспринимать окружающий мир несколько на другом уровне», — заключила столичный педагог.