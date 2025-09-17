В ЯНАО определили состав нового Заксобрания по итогам выборов

Андрей Гиберт сообщил, что в ЯНАО избраны 11 депутатов по единому округу

В Ямало-Ненецком автономном округе завершились выборы в Законодательное собрание восьмого созыва: по единому избирательному округу избраны 11 депутатов, передает «Север-Пресс» .

По итогам выборов в Законодательное собрание ЯНАО восьмого созыва партия «Единая Россия» получила семь мандатов по единому избирательному округу, ЛДПР — два, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» — по одному мандату.

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт сообщил, что всего по единому округу избраны 11 депутатов. В состав от «Единой России» вошли Марина Трескова, Виктор Югай, Сергей Токарев, Алексей Ситников, Владимир Пушкарев, Ольга Пескова и Кирилл Трапезников. ЛДПР будут представлять Андрей Кузнецов и Денис Садовников, КПРФ — Елена Кукушкина, «Справедливую Россию — За правду» — Максим Лазарев.

Выборы признаны состоявшимися. По одномандатным округам победили: Алексей Денисов (Салехардский округ № 1), Сергей Ямкин (Лабытнангский округ № 2), Андрей Кугаевский (Тазовский округ № 3), Игорь Герелишин (Надымский округ № 4), Алексей Агеев (Новоуренгойский округ № 5), Алексей Скурихин (Новоуренгойский округ № 6), Максим Солодов (Ноябрьский округ № 7), Николай Шестопалов (Ноябрьский округ № 8), Тимур Сулейменов (Муравленковский округ № 9), Виктор Казарин (Губкинский округ № 10) и Евгений Евсеев (Пуровский округ № 11).

Голосование проходило с 12 по 14 сентября. За ходом выборов на избирательных участках следили 1 098 наблюдателей.