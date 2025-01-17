«В яме сижу, они на меня налетели»: ветеран ВОВ рассказал об освобождении Варшавы

Ветерану Великой Отечественной войны из Новосибирской области Виктору Николаевичу Ильиных — 101 год. Он до сих пор помнит январь 1945 года, когда освобождали Варшаву, он тогда был 22-летним лейтенантом, командиром пулеметного взвода, сообщает РЕН ТВ .

Минобороны запустило спецпроект, посвященный годовщине освобождения Варшавы. Это историческое событие произошло 17 января 80 лет назад.

«Это впервые я такое видел: 4-5 часов артиллерия долбила. Всех видов. От маленьких пушек до больших. Сожгли это все, где они находились в обороне», — рассказал ветеран.

Ильиных вспомнил, как прикрывал пехоту на пути к Варшаве, а сам чуть не погиб, врукопашную отбиваясь от двух фашистов.

«Я в яме сижу, они на меня налетели. Я одного заколол, а второго — в плен», — отметил Ильиных.

Он добавил, что не может забыть ту битву, она снится ему и по сей день.