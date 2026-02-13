В Ялте наказали родителей, чьи дети обстреляли женщину из игрушечного пистолета

В Ялте правоохранительные органы привлекли к ответственности родителей школьников, устроивших стрельбу пластиковыми шариками из игрушечного пистолета в сотрудницу коммунальной службы «Зеленстрой», сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу крымского МВД.

Как выяснилось, стрельбу начали дети в возрасте 11 и 13 лет. В отношении их родителей были приняты меры, предусмотренные ст. 5.35 КоАП РФ, которая касается неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

«В отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы и направлены на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних города», — отметили в ведомстве.

Инцидент получил широкий общественный резонанс, поэтому в его урегулировании приняли участие не только правоохранители. К работе подключились представители департамента образования и молодежной политики, городской администрации и руководства школы, где учатся мальчики. В рамках разрешения ситуации была проведена встреча пострадавшей работницы коммунальной службы с родителями детей и сотрудниками полиции.

