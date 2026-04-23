В Яхроме Дмитровского округа проверили Вечный огонь

Работы прошли по установленному регламенту. Газовики проверили состояние подводящих газопроводов, демонтировали звезду, очистили газогорелочные устройства и отрегулировали высоту пламени.

Вечный огонь в Яхроме, имеющей почетное звание «Город воинской доблести», впервые зажгли в 1972 году. Сам мемориальный комплекс был открыт в 1962 году. На памятнике высечены имена 1244 жителей города, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Надпись гласит: «Героям-яхромчанам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Ранее по техническим причинам пламя временно не горело. В 2025 году благодаря совместной работе администрации округа и специалистов «Мособлгаза» огонь вновь зажгли, установив новую горелку.

«Для жителей города Вечный огонь — ежедневное напоминание о подвиге предков, о цене мирного неба, о том, что память жива. И забота о мемориале — наш общий долг. Спасибо газовикам за их труд, а жителям — за то, что помнят и чтут героев», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.