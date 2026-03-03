сегодня в 23:30

В Израиле заявили, что выпустили 4 тыс. боеприпасов по Ирану с начала операции

ВВС Израиля выпустили 4 тыс. боеприпасов по Ирану с начала операции и уничтожили около 300 иранских пусковых ракетных установок, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«С начала операции израильские ВВС выпустили четыре тысячи боеприпасов по всему Ирану», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, целью которой является не допустить появление у Тегерана собственного ядерного оружия.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль не давил на США с целью начать операцию. Инициатором был Вашингтон.

