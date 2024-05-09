В Израиле сотни людей провели акцию «Бессмертный полк»

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Сотни людей приняли участие в традиционной акции «Бессмертный полк» 9 мая в израильском городе Нетания, сообщает РИА Новости .

В церемонии возложения венков к мемориалу участвовали послы России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля.

Колонна с фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля проследовала по набережной города к мемориалу «Крылья победы».

Множество людей было одето в форму солдат Красной армии. На мероприятии было представлено огромное количество флагов, плакатов и знамен с советской, а также российской символикой.

Акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая в десятках стран по всему миру — в Киргизии, Азербайджана, Уганде, Шри-Ланке, Панаме, Испании, Турции, Австралии, Японии, Вьетнаме.

В Москве шествие 9 мая 2024 года в очном формате не состоится, его отменили по соображениям безопасности. Организаторы предлагают несколько альтернативных вариантов участия в памятной акции.