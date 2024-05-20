Подмосковные энергетики поучаствовали в учениях «Комплексная безопасность-2024»

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АО «Мособлэнерго» принимает участие в демонстрационных учениях, проводимых в рамках XV Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024». Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Мероприятие проходит в Ногинске на территории учебно-спасательного центра МЧС России. Компанию представляют работники участка по испытаниям и измерениям Ногинского производственного отделения Щелковского филиала АО «Мособлэнерго».

В учениях задействована бригада из 4-х работников участка по испытаниям и измерениям и одного электромонтера участка релейной защиты и автоматики Ногинского производственного отделения. Также на учениях представлен автомобиль электроизмерительной лаборатории АО «Мособлэнерго».

Целью мероприятия является отработка взаимодействия персонала компании и пожарного расчета при ликвидации возгорания трансформаторной подстанции. Работники Ногинского ПО должны продемонстрировать оперативное обесточивание энергообъекта перед тушением пожара. Итоги учений подведутся 1 июня 2024 года.

Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» проводится по распоряжению правительства РФ с 2008 года.

Организаторами мероприятия являются ведущие силовые ведомства страны: МЧС и МВД России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.