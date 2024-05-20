На востоке Подмосковья начата обработка лесов от непарного шелкопряда

В Подмосковье началась обработка лесов от непарного шелкопряда на территории Егорьевского, Луховицкого и Шатурского лесничеств, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На период с 20 мая по 7 июня 2024 года в связи с проведение плановых работ по ликвидации очагов вредных организмов на территории земель лесного фонда Егорьевского, Луховицкого и Шатурского лесничеств ограничивается пребывание граждан и въезд транспортных средств, а также проведение определенного вида работ в лесах (выпас скота, сбор грибов, плодов, ягод и лекарственных трав).

Связаться с региональной диспетчерской службой комитета лесного хозяйства Московской области можно по телефону: 8 (800) 100-94-00 и электронной почте: clh.rds@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.