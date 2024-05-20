Депутат Вшивцев поучаствовал в семинаре для специалистов центров соцобслуживания

Во Дворце спорта «Лама» Волоколамского округа состоялся областной семинар «Обзор современных методов и подходов физической и психологической реабилитации детей-инвалидов». В работе семинара принял участие депутат, зампредседателя комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Владимир Вшивцев. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Организатором мероприятия выступил комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Волоколамский» при поддержке местного отделения «Союз женщин России».

Парламентарий поприветствовал участников семинара и отметил, что социальная реабилитация инвалидов важна не только сама по себе, она важна как средство интеграции лиц с ограниченными возможностями в социум, как механизм создания равных возможностей детям для того, чтобы быть социально востребованными.

Участников мероприятия, среди которых были и родители детей с ОВЗ, ознакомили с опытом работы специалистов, представили эффективные методики и практики в мультидисциплинарном подходе в реабилитации детей-инвалидов.

Семинар завершился экскурсией по Волоколамскому кремлю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.