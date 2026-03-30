В Израиле приняли закон о смертной казни для осужденных за терроризм

Парламент Израиля принял закон о смертной казни для осужденных за терроризм. За инициативу проголосовали 62 депутата, против — 48, сообщает « Осторожно, новости ».

Законопроект выдвинула партия «Оцма Йехудит» и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир. Обсуждение законопроекта длилось около 12 часов и вызвало острые дискуссии.

Согласно новому закону, осужденный, умышленно убивший человека в ходе теракта, будет приговорен к смертной казни через повешение. Судьи могут назначить пожизненное заключение при наличии «особых обстоятельств». В остальных случаях смертная казнь является обязательной. Приговор выносится большинством судей, право на апелляцию отменяется.

Для жителей Западного берега реки Иордан, осужденных за терроризм, предусмотрено только повешение. При этом закон распространяется лишь на тех, кто «намеренно причинил смерть человеку с целью отрицания существования Государства Израиль» — на практике его сложно применить к гражданам или резидентам Израиля.

