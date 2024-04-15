В Ивантеевском лесопитомнике завершили обрезку сада «золотой коллекции» Исаева

Эту важную операцию сотрудники учреждения провели с привлечением высокопрофессионального специалиста для правильного формирования формы дерева.

Закладка яблоневого сада «золотой коллекции» из 300 яблонь в Ивантеевском лесопитомнике завершилась в 2019 году под руководством дочери ученого, доктора сельскохозяйственных наук, потомственного садовода Ирины Исаевой.



«В память об учкном растет великолепный яблоневый сад в Ивантеевском лесопитомнике. Это единственный сад в России, где собрана полная коллекция сортов Сергея Ивановича. Здесь на территории в 1 га высажены 300 яблонь 34 сортов. Очень важно, что работники лесопитомника с трепетом и вниманием продолжают дело великого селекционера, сохраняют опыт отечественной селекции, выращивая посадочный материал для жителей, организаций Подмосковья и других регионов», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.



В настоящее время Ивантеевский лесопитомник подготовил для весенней продажи более 4 тысяч саженцев уникальных сортов яблонь «золотой коллекции»: Услада, Московское позднее, Осенняя радость, Красавица сада, Аэлита, Пионерское, Коричное новое, Десертное Исаева, Народное, Россиянка, Юный натуралист, Конфетное, Медуница.



Каждый из сортов привлекает своими особенными свойствами — восхитительный вкус и аромат, скороплодность и высокая зимостойкость, длительность хранения и полезный комплекс витаминов. Возраст яблонь от 1 до 2 лет. Некоторые из сортов: Коричное новое и Пионерское представлены в возрасте 2-3 лет.

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