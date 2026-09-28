В Ивантеевке Пушкинского округа провели спортивные эстафеты для воспитателей

Праздник прошел в комплексе «Олимп». В семи эстафетах соревновались 22 команды из Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска — всего более 130 человек. Участники бегали, прыгали, скакали через скакалку и вели мяч клюшкой. С трибун их поддерживали коллеги и близкие.

«Волонтеры Подмосковья» из Пушкинского округа помогли организовать праздник и церемонию награждения. Каждый участник получил медаль, грамоту и поощрительный приз.

В Пушкинском округе работает около 50 дошкольных учреждений. В них трудятся более двух тысяч человек, в том числе воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные работники, няни и другой вспомогательный персонал. Они заботятся о более чем 15 тысячах детей.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.