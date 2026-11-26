Предприниматели Пушкинского округа 25 ноября обсудили развитие производств с главой округа Максимом Красноцветовым, его заместителями и депутатами местного совета на встрече в Ивантеевке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча в формате выездной администрации прошла на предприятии Центрального научно-испытательного полигона строительно-дорожных машин. Представители бизнеса напрямую обсудили планы с командой муниципалитета. Одной из главных тем стало развитие действующих производств.

«Вопросы, которые мы обсудили, в основном связаны с расширением производственных мощностей и созданием условий для увеличения производственной базы выпускаемой продукции», — рассказал Максим Красноцветов.

Предприниматели интересовались мерами поддержки, которые действуют в Подмосковье, в том числе программой «Земля за 1 рубль».

Участники также задали вопросы о содержании многоквартирных домов, работе транспорта, состоянии дорог и уборке снега. Формат выездной администрации позволяет представителям бизнеса обращаться к властям без отрыва от производства, получать подробные ответы и оперативно решать проблемы. Для многих жителей округа такие встречи уже стали привычными.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.