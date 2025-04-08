В Ивантеевке начался капремонт Центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева

В Центре культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева в Ивантеевке начались работы по капитальному ремонту. Сейчас подрядная организация выполняет инженерные изыскания и ведет подготовку проектной документации. Параллельно, чтобы не терять время, ведутся демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

«Для нас важно сохранить первоначальный облик здания, построенного в 1926 году. Задача, которая стоит перед нами — не просто отремонтировать здание, чтобы обновленные стены приняли наших жителей, но восстановить облик, который был задуман изначально проектировщиком. Открываем многие проемы, чтобы добавить света. На сегодняшний момент здание находится в технически рабочем состоянии, оно не аварийное, никаких кардинальных работ по усилению фундамента мы не планируем. Задача — воссоздать первоначальный облик», — прокомментировал ход ремонтных работ глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, посетивший с рабочим визитом Центр им. Л. Н. Кекушева.

В Центре будет обновлен фасад, кровля, внутренние помещения, коммуникации, обустроят входную группу, благоустроят прилегающую территорию. Также будет обновлено все оборудование, установят звук и свет — по последнему слову техники. Также планируют заменить мебель.

Центр культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева был открыт 1 мая 1926 года, тогда он назывался «Клуб имени Первого мая». Сегодня это учреждение объединяет в своих стенах 16 коллективов, в которых занимаются свыше 440 человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.