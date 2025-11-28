В Ивантеевке дронами обследовали площадку строительства будущей котельной

В городском округе Пушкинский построят котельную для ЖК «Новая Ивантеевка». На площадке уже завершен нулевой период — стройготовность объекта составляет 14%. Строители приступили к земляным работам и устройству фундамента, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство накануне проверил Главгосстройнадзор с применением цифровой практики «Невидимый надзор».

Газовая котельная мощностью 77,2 МВт будет оснащена четырьмя котлами, кроме того, здесь предусмотрены помещения для санитарных нужд. Она будет подавать тепло в жилые дома и социальные объекты строящегося микрорайона.

В жилом комплексе уже строится четыре многоквартирных дома. Согласно проекту, «Новая Ивантеевка» будет включать 42 многоэтажки, для жителей которых возведут две школы, три детских сада и поликлинику.

Технология Главгосстройнадзора «Невидимый надзор» позволяет проводить обследования начального этапа строительства без участия застройщика. Квадрокоптер делает серию снимков по заданному маршруту. На их основе строится 3D-модель и ортофотоплан, который накладывается на стройгенплан для проверки соответствия. Это позволяет сократить проверку с 10 дней до 20 минут, а также отказаться от одной очной проверки. В 2025 году «невидимый» надзор использовался более 200 раз.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.