В Ивантеевке благоустраивают пешеходную зону вдоль улицы Дзержинского

Благоустройство пешеходной зоны у образовательного центра № 5 на улице Дзержинского в Ивантеевке продолжается с августа 2026 года. Здесь обновят покрытие, установят освещение и камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 29 октября их ход оценили глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, его заместитель Максим Прибытков и председатель окружного совета депутатов Артем Садула.

На территории демонтировали старое покрытие и продолжают прокладывать коммуникации. В ближайших планах — завершить земляные работы и подготовить основание для укладки более 2000 м² асфальта и свыше 1200 м² тротуарной плитки.

В прогулочной зоне установят около 30 опор освещения и столько же светильников, камеры видеонаблюдения, 13 лавочек и 10 урн. Озеленение включит посадку деревьев и кустарников, а также обустройство газонов.

«В Ивантеевке за прошедшие 10 лет сделано достаточно много в плане благоустройства. Помимо данной пешеходной зоны, преобразились и городской парк, и центральная площадь, которая на сегодняшний день является центром притяжения для жителей», — подчеркнул Максим Красноцветов.

По плану обновленная пешеходная зона станет стилистическим продолжением мемориала «Не вернувшимся с войны», который незадолго до этого также прошел масштабную модернизацию.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.