В Ивантеевке 17 сентября откроют обновленный сквер «Журавли»

Сквер «Журавли» на Первомайской улице в Ивантеевке благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», церемония открытия пройдет 17 сентября, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Ивантеевке Пушкинского округа завершили благоустройство сквера «Журавли» на Первомайской улице. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках программы «Формирование комфортной среды».

Обновленное пространство занимает 0,65 га. В сквере установили современное освещение и систему видеонаблюдения, обустроили пешеходные дорожки, разместили скамейки и информационные стенды.

Также на территории появились навес, качели, лестницы и фонтан, выполнено озеленение. Торжественное открытие сквера состоится 17 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.