В Италии максимальная величина туристического сбора может достигнуть €25

Итальянское правительство рассматривает вариант повышения туристических сборов в летние месяцы из-за большого потока туристов, сообщает Financial Times (FT). Министр туризма Даниэла Сантанче отметила, что данная инициатива будет обсуждена с представителями туристической индустрии в сентябре, после чего будет принято решение о целесообразности повышения налогов, сообщает «Коммерсант» .

Итальянские города имеют право устанавливать налог на ночлег, который взимается как с местных, так и с зарубежных путешественников. В настоящее время размер этого сбора колеблется от €1 до €5 за ночь на человека, и его величина зависит от звездности отеля или гостевого дома, в котором разместился турист.

Согласно информации, предоставленной Банком Италии, в 2019 году местные власти собрали приблизительно €470 млн туристических налогов. К 2023 году эта сумма увеличилась примерно до €775 млн, поскольку правительство дало возможность наиболее посещаемым туристическим городам, таким как Рим, Милан и Венеция, увеличить ставку туристического сбора до €10 за ночь.

Теперь власти Италии вновь рассматривают возможность увеличения туристического налога. Согласно новым предложениям, максимальный сбор может быть установлен на уровне €5 в сутки для отелей, где стоимость номера ниже €100. Для гостиниц с ценой номеров от €100 до €400 налог вырастет до €10.

Гостям, останавливающимся в номерах, стоимостью от €400 до €750, придется заплатить €15, а за проживание в более дорогих вариантах, где стоимость номера превышает €750 за ночь, будет установлен сбор в размере €25.