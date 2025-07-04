В Истринском лесу создано уже свыше 80 км защитных полос

В лесу Истры создали противопожарный щит — уже более 80 км защитных полос. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

ГАУ МО «Мособллес» (Истринский филиал) ведет плановые работы по противопожарному обустройству лесов. Главная задача — создать механический барьер от огня с помощью сети минерализованных полос.

Общая запланированная протяженность: 212,7 км!

Создано более 25 км НОВЫХ полос.

Приведено в порядок более 55 км существующих линий.

Работы выполнены у населенных пунктов Рычково, Андреевское, Никольское, Снегири, Жевнево (Истра), Нахабино и Сабурово (Красногорск), Апальщино (Руза).

Используется спецтехника (колесная/гусеничная) с навесным оборудованием.

Ширина каждой полосы — не менее 1,4 метра.

«Работы идут строго по графику», — отметил заместитель директора Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничего Сергей Лексашов.

Такие полосы — жизненно важный элемент защиты лесов от катастрофических пожаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.