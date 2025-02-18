В Истре завершилась интеллектуальная игра «Мой Чехов» среди школьников

В рамках образовательного проекта, приуроченного к 165-летию со Дня рождения Антона Павловича Чехова, Истринская центральная библиотека имени А. П. Чехова и Костровская библиотека организовали увлекательную интеллектуальную игру «Мой Чехов» в Костровской школе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ученики восьмых классов с большим интересом погрузились в мир литературы и творчества знаменитого писателя.

Игровая форма мероприятия позволила ребятам не только проверить свои знания о литературном наследии Чехова, но и ответить на сложные и порой неожиданные вопросы о его жизни и творческой деятельности.

Участники делились своими мыслями и впечатлениями, обсуждали яркие моменты из произведений Чехова, а также раскрывали интересные факты о его биографии.

Эта встреча стала первой в рамках юбилейного проекта, который призван повысить интерес к литературе и познакомить молодое поколение с наследием великого писателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.