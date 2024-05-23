В Истре задержали организатора хостела, где при пожаре погибли 8 человек

В Истре правоохранительные органы задержали организатора нелегального хостела, который сгорел прошлой ночью. В результате происшествия погибли 8 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ночью 23 мая в СНТ «Снегирь» под Истрой сгорел коттедж. В результате ЧП погибли 8 человек, еще двое пострадавших находятся в медучреждении.

Выяснилось, что 24-летний гражданин Узбекистана арендовал частный дом якобы для собственного проживания, однако организовал в нем хостел для нелегальных мигрантов.

По подозрению в ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) арендатор домовладения был задержан. В настоящее время его доставили в СК для допроса.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.