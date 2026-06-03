В Истре высадили более 70 тыс цветов к летнему сезону

Летнее озеленение стартовало 1 мая в муниципальном округе Истра. В общественных пространствах, на мемориалах и вдоль дорог уже высадили более 70 тыс. растений и установили новые цветочные конструкции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала сезона в округе высадили свыше 15 тыс. виол, которые украсили мемориалы и задали тон летнему оформлению. На круговом движении в селе Павловская Слобода появились клумбы-букеты из бегонии вечноцветущей, цинерарии и ампельных культур — традесканции, хлорофитума и плектрантуса. Такие же композиции разместили вдоль улицы Ленина и у драмтеатра. На «Давыдовском кругу» и вдоль Волоколамского шоссе разбили желто-оранжевые цветники из тагетиса.

Дождливая погода помогла растениям быстрее прижиться. После оформления развязок специалисты МБУ «ДОДХИБ» приступили к благоустройству площади 15 лет Комсомола в Истре, где высадили более 20 тыс. корней бегонии, колеуса и сальвии. В парках округа дополнительно появилось 1,5 тыс. однолетников.

Главной особенностью сезона стало вертикальное озеленение. Вдоль улицы 9-й Гвардейской Дивизии на дорожных ограждениях установили гидровазоны с пеларгонией плющелистной, ампельной петунией, вербеной, традесканцией и дихондрой. При посадке использовали гидрогели и удобрения пролонгированного действия, чтобы обеспечить растения влагой и питанием в течение всего теплого периода. В начале июня цветники оформят у ЗАГСа на улице Адасько, у детской школы искусств и у стен Новоиерусалимского монастыря, а к 22 июня на мемориалах высадят красную сальвию и бегонию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.