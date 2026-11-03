В Истре высадили 15 тысяч луковиц тюльпанов

Цветники Истры за прошлую неделю пополнили 15 тысячами луковиц тюльпанов. После зимовки они распустятся и украсят улицы, скверы и другие общественные пространства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном округе Истра продолжаются сезонные работы по содержанию и благоустройству общественных пространств. За прошлую неделю здесь высадили 15 тысяч луковиц тюльпанов, подготовив цветники к весеннему сезону.

Посадки прошли у сквера ЗАГС, на улицах Ленина, Советской, 9-й Гвардейской дивизии и 15 лет Комсомола, в сквере Библиотеки, на площади Революции, у сквера «Педколледж» и на других общественных территориях Истры.

За неделю также вырубили 11 сухостойных и аварийных деревьев, провели омолаживающую и формовочную обрезку четырех зеленых насаждений. Газоны покосили на площади 3,2 тыс. кв. метров. В ЖК «Малая Истра» выполнили уход за цветниками площадью 120 кв. метров.

Сезонные работы помогают поддерживать порядок на общественных территориях, сохранять здоровье зеленых насаждений и обеспечивать безопасность.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.