В Истре в парках провели акарицидную обработку

С наступлением теплой погоды в городских парках активизировались клещи. В связи с этим специалисты в Истре провели акарицидную обработку, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Масштабы впечатляют: общая площадь обрабатываемых территорий составила более 265 тыс. кв. м. Это на 150 тыс. кв. м. больше, чем в прошлом году.

В списке на обработку значатся все шесть парков округа: Центральный городской парк (более 100 тыс. кв. м.), Лесопарк, «Шишкин лес» (свыше 80 тыс. кв. м.)., Парк «Фабричный» (около 25 тыс. кв. м.)., Парк Павловская Слобода (около 21 тыс. кв. м.)., Парк «Гучково» (более 21 тыс. кв. м.)., Парк набережной реки Песочная (около 6 тыс. кв. м). Дополнительно обработан городской пляж вблизи улицы Ленина площадью 6 тыс. кв. м.

Пик активности клещей приходится на апрель–июнь, когда температура наиболее благоприятна для их размножения. Поэтому обработка парков проводится несколько раз за сезон с интервалом в полтора месяца, и завершится до 1 июля.

Укусы клещей могут привести к серьезным инфекционным заболеваниям, таким как эрлихиоз, коксиеллез, туляремия, клещевой тиф и клещевой паралич. В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или позвонить в ЕДДС по номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.