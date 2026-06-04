В Истре в 2026 году обновят почти 1,5 км тротуаров

Благоустройство пешеходной сети продолжается в микрорайоне «Восточный» города Истра в 2026 году. В округе отремонтируют четыре участка тротуаров общей протяженностью почти 1,5 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной акцент в этом году сделан на развитие пешеходной инфраструктуры — обновление существующих и создание новых комфортных маршрутов для жителей. В рамках программы «Народные тропы» уже начались работы у домов № 9 и 10, где подрядчик ремонтирует тротуар площадью более 700 кв. м.

В 2026 году микрорайон «Восточный» стал основной площадкой реализации программы из-за состояния пешеходной сети, которая во многих местах не соответствует современным требованиям комфорта и безопасности. Здесь приведут в порядок участки у домов № 3–4 протяженностью 196 м, № 5–6 — 441 м, № 1–2 — 498 м и № 9–10 — 354 м. Также обустроят новый тротуар от дома № 14 по улице Голованова до магазина.

Всего в микрорайоне обновят почти 1,5 км тротуаров — это самый большой объем ремонта пешеходных коммуникаций среди всех территорий округа в текущем году. В целом по муниципальному округу Истра приведут в порядок девять участков общей протяженностью более 1,7 км.

«Последовательная работа по созданию современной, безопасной и комфортной среды для жителей ведется при поддержке губернатора Андрея Воробьева и в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия»», — поделилась глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Глава округа отметила, что с 2021 по 2025 годы в муниципалитете уже отремонтировали более 10 км тротуаров по 108 адресам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.