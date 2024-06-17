В Истре увеличат производство авторского сыра

Между министерством имущественных Московской области и КФХ «По-Рижский Фермер» заключен договор купли-продажи в отношении земельного участка сельхозназначения площадью 3,9 га, расположенного на территории д. Зорино городского округа Истра. Это семейный проект Фоминых Ларисы Владимировны и Юрия Альбертовича, которые успешно занимаются производством молока и различных сыров на собственной сыроварне. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За счет приобретенного земельного участка уже в этом году фермеры планируют увеличить поголовье скота до 200 коз, увеличить объем реализации сельхозпродукции, а в будущем году в планах высадить малину», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.В настоящее время на ферме 90 коз, 20 из которых — молодняк. Свою продукцию поставляют в «Мираторг», «Виктория», «Окей», ВкусВилл», небольшую часть экспортируют в Казахстан.«За время нашего агробизнеса опробовали разные рецептуры сыров, сейчас производят авторские и планируем расширять свое производство. Наши сыры продаются уже по всей России и даже до Казахстана дошли. Дальше — больше: больше земли, больше козочек, больше сыра», — поделилась Лариса Фомина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.