В Истре установили контейнеры для сбора стеклотары
Готовность жителей к сортировке отходов напрямую зависит от наличия всей необходимой инфраструктуры. Опыт ЖК «Новоснегиревский» Истры, где первыми появились специальные контейнеры для стеклотары, — это подтверждает. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Данный вид отходов может быть использован вторично — например, при изготовлении утеплителя, который применяется в строительстве и в сфере ЖКХ.
Ярко-зеленые контейнеры в форме колокола, которые жители ласково прозвали «колокольчиками», удобны и эстетичны, получили высокую оценку. Поэтому решено распространить этот положительный опыт на другие населенные пункты округа, тем более, что свыше 400 жителей поддержали организацию дополнительных мест для складирования бутылок и банок вблизи муниципальных контейнерных площадок.
В марте на территории округа были установлены дополнительные контейнеры для сбора стеклотары. Теперь воспользоваться «колокольчиками» можно по адресам:
город Истра:
- ул. Ленина 1, «Мегабак»
- ул. Юбилейная, д. 9
- ул. Ленина, д. 9а
- ул. Рабочая, д. 5а
мкр. «Восточный»:
- ул. Ген. Белобородова, д. 13
- ул. Ген. Белобородова, д. 2
- ул. Ген. Белобородова, д. 10
ЖК «Малая Истра»:
- у домов № 13-15
- у домов № 17-18
- у дома № 21.
В округе Истра:
- Рождествено, ул. Микрорайонная, д. 3
- Снегири, ул. Школьная, д. 2
В ближайшее время контейнер появится по адресу: г. Истра, ул. Генерала Белобородова, дом № 17.
«Колокольчики» изготовлены в России. Хотя аналогичные решения ранее импортировались из Европы, наши производители успешно разработали и внедрили собственную технологию производства с использованием отечественных ресурсов и партнеров. Они также просты и удобны в обслуживании, что также очень важно.
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