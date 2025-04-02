В Истре установили контейнеры для сбора стеклотары

Готовность жителей к сортировке отходов напрямую зависит от наличия всей необходимой инфраструктуры. Опыт ЖК «Новоснегиревский» Истры, где первыми появились специальные контейнеры для стеклотары, — это подтверждает. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данный вид отходов может быть использован вторично — например, при изготовлении утеплителя, который применяется в строительстве и в сфере ЖКХ.

Ярко-зеленые контейнеры в форме колокола, которые жители ласково прозвали «колокольчиками», удобны и эстетичны, получили высокую оценку. Поэтому решено распространить этот положительный опыт на другие населенные пункты округа, тем более, что свыше 400 жителей поддержали организацию дополнительных мест для складирования бутылок и банок вблизи муниципальных контейнерных площадок.

В марте на территории округа были установлены дополнительные контейнеры для сбора стеклотары. Теперь воспользоваться «колокольчиками» можно по адресам:

город Истра:

ул. Ленина 1, «Мегабак»

ул. Юбилейная, д. 9

ул. Ленина, д. 9а

ул. Рабочая, д. 5а

мкр. «Восточный»:

ул. Ген. Белобородова, д. 13

ул. Ген. Белобородова, д. 2

ул. Ген. Белобородова, д. 10

ЖК «Малая Истра»:

у домов № 13-15

у домов № 17-18

у дома № 21.

В округе Истра:

Рождествено, ул. Микрорайонная, д. 3

Снегири, ул. Школьная, д. 2

В ближайшее время контейнер появится по адресу: г. Истра, ул. Генерала Белобородова, дом № 17.

«Колокольчики» изготовлены в России. Хотя аналогичные решения ранее импортировались из Европы, наши производители успешно разработали и внедрили собственную технологию производства с использованием отечественных ресурсов и партнеров. Они также просты и удобны в обслуживании, что также очень важно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.