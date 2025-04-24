В Истре установили камеры системы «Безопасный регион» с обзором детских площадок

Еще 3 камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» с обзором детских игровых площадок установлены в Дедовске по адресам: ул. Ударная, д. 1; ул. Панфилова, д. 44; ул. Главная, д. 2. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Эти игровые комплексы с травмобезопасными резиновыми покрытиями яркого цвета, качественными горками, каруселями и другим интересным наполнением были установлены в 2024 году. Помимо игровых элементов есть освещение, скамейки, урны и информационные стенды — все в соответствии с новыми нормативами.

И теперь к тому, что они новые, можно добавить, что они еще более безопасные.

Работа камер ведется круглые сутки, что позволяет существенно снизить уровень преступности и повысить безопасность в местах отдыха детей.

Сделать окружающее человека пространство безопасным и комфортным — это важная задача. Причем, безопасно должно быть и детям, и взрослым.

Система «Безопасный регион» помогает достигать этих целей. В муниципальном округе Истра в этом году запланирована установка системы видеонаблюдения на 13 детских игровых площадках, включая эти три.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.