В Истре торжественно растянули триколор

Одним из ключевых событий празднования Дня России в Истре стало торжественное раскрытие государственного флага. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На центральной площади в Истре у МЦ «МИР» состоялась традиционная ежегодная патриотическая акция — жители муниципалитета растянули огромный триколор в знак единства народа страны.

Флешмоб был организован по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». В нем приняли участие жители, школьники, молодогвардейцы, юнармейцы, депутаты муниципального Совета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.